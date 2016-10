Argentinien Königin Máxima auf «Kreditwerbung» in Argentinien

Buenos Aires – In ihrer Heimat Argentinien haben viele Bürger kein Konto und bekommen kaum Kredite - die niederländische Königin Máxima will das ändern. Sie warb an der Katholischen Universität von Buenos Aires (UCA) am Dienstag für die Vergabe von mehr Mikrokrediten an arme Bürger.