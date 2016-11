Arbeit Angestellte und Gewerkschafter demonstrieren vor Bell-Fabrik

BERN - BE - Etwa 80 Personen haben sich am Dienstag vor der Fleischfabrik von Bell in Cheseaux bei Lausanne versammelt. Sie zeigen sich verunsichert und besorgt über die angekündigte Schliessung der Fabrik und wollen Bell an den Verhandlungstisch bringen.