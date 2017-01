Apple-Zulieferer setzt auf Roboter :  Foxbots statt iPhone-Arbeiter

Der taiwanesische Smartphone-Zulieferer produziert vor allem in China für Apple und Samsung. Vor einem halben Jahr sorgte der Konzern für Aufsehen: In einer einzigen Fabrik reduzierte er die Mitarbeiterzahl von 110'000 auf 50'000 – dank Robotern.

Das sei nur der Anfang gewesen, sagt nun der für Automatisierung zuständige Manager Dai Jia-Peng gegenüber dem Magazin «Digi Times». Mittelfristig sollen in den chinesischen Fabriken kaum noch Menschen, sondern nur noch Maschinen arbeiten. Die Roboter beherrschten dieselben Tätigkeiten, seien aber präziser, ausdauernder und günstiger.

Jedes Jahr 10'000 neue Roboter

Zuerst sollen die Roboter gefährliche und unbeliebte Arbeiten übernehmen, später ganze Fabriken, so Jia-Peng. Insgesamt setz Foxconn bereits heute mehr als 40'000 der hauseigenen Roboter ein. Jährlich könnten 10'000 weitere sogenannte Foxbots hergestellt werden.

Ganz ohne menschliche Arbeitskräfte soll es aber nicht gehen: Übrig bleiben laut Jia-Peng noch einige Arbeitsplätze in den Bereichen Produktion und Logistik sowie in der Überwachung von Robotern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 1,2 Millionen Mitarbeiter. Ungefähr eine Million davon arbeitet und lebt in China. (bsh)