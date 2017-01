Jetzt kommt auch in der Schweiz Bewegung in die Umrüstung betroffener Schummel-Diesel-Fahrzeuge. «Für Diesel-Fahrzeuge mit Motortyp EA189 liegen jetzt alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen des deutschen Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) zur Umrüstung vor.» Und: «Die Umrüstung läuft auf Hochtouren.» Das schreibt VW-Importeurin Amag in einer Medienmitteilung.

In enger Abstimmung mit den jeweiligen Behörden würden die betreffenden Konzernmarken die europäischen Fahrzeughalter in den kommenden Wochen benachrichtigen. «Dies geschieht in diesen Wochen auch in der Schweiz», so die Amag weiter. «Danach können alle Kunden kurzfristig Umrüsttermine in einer offiziellen Markengarage nach Wunsch vereinbaren.»

50'000 Schweizer liessen Update bereits machen

Zurzeit seien in der Schweiz die Software-Updates für rund 140'000 Fahrzeuge verfügbar, laufend werden weitere Software-Versionen freigeschaltet. «Der Einladung zur Umrüstung sind bereits deutlich über 50'000 Kunden gefolgt.»

Bisherige Rückmeldungen zeigten, dass die Umsetzung der Massnahmen reibungslos verlaufe und die Kunden mit der technischen Lösung zufrieden seien, schreibt die Importeurin. Und betont: «Wie bereits zuvor hat das deutsche KBA bestätigt, dass mit der Umsetzung der technischen Lösungen für die betroffenen Modelle keine nachteiligen Veränderungen der Verbrauchswerte, Leistungsdaten und Geräuschemissionen verbunden sind.»

Die Fahrzeuge erfüllten auch nach der Umrüstung alle gesetzlichen Anforderungen sowie die jeweils gültigen Abgasnormen. (uro)