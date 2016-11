Aktie fällt nach Mini-Gewinn :  Anleger strafen CS-Thiam ab

Dämpfer für Tidjane Thiam (53): Die Aktie der Credit Suisse sackte nach Börsenöffnung ab und notiert nun um fünf Prozent tiefer als bei Börsenschluss am Dienstag. Der Leitindex SMI dagegen notiert lediglich 0,2 Prozent im Minus, die Aktie der UBS liegt sogar im Plus.

Der CS-CEO hat vor Börsenöffnung einen Mini-Gewinn von 41 Millionen Franken für das dritte Quartal bekannt gegeben. Im Quartal zuvor waren es immerhin noch 170 Millionen Franken Gewinn. Die Analysten wurden auf dem falschen Fuss erwischt, sie rechneten mit 63 Millionen Franken.

Schon im zweiten Quartal sank der Kurs

Die CS-Analysten bemängeln etwa einen schwachen Neugeldzufluss. Negative Töne schlägt der für Bernstein tätige Analyst an. Das Quartalsergebnis bleibe um Sonderfaktoren bereinigt über alle Geschäftsfelder hinweg hinter den Erwartungen zurück. Besonders stösst sich der Bernstein-Analyst an der gegenüber dem Vorquartal rückläufigen Bruttomarge im Private Banking.

Der Rückschlag für den CS-Aktienkurs erinnert an den Kursverlauf beim zweiten Quartal. Ende Juli hatte die Grossbank überraschend einen Gewinn für das zweite Quartal publiziert, doch die Marktteilnehmer hatten sich auf andere Punkte konzentriert. Und die CS mit Kursverlusten abgestraft.

Thiam spricht von «Einstiegschancen»

Thiam richtet sich auf «Cash.ch» an die Anleger: «Unser jetziger Aktienkurs ist eine Einstiegschance, da er nicht den wahren Wert der Bank widerspiegelt», sagt der CEO über den CS-Titel. «Das Aufwärtspotenzial ist entsprechend hoch.»

Er weist aber auch darauf hin, dass die US-Präsidentschaftswahl am 8. November, das Referendum in Italien am 4. Dezember und die Wahlen in Frankreich und Deutschland im nächsten Jahr «Unsicherheitsquellen für Investoren» darstellen. (uro)