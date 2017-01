Belair nach Rauswurf bei Air Berlin vorläufig gegroundet :  «Crews fühlen sich nicht imstande zu fliegen»

Mallorca, Teneriffa, Türkei. Oft flogen Schweizer mit der Belair an ihr Ferienziel. Damit ist bald Schluss. Doch bereits heute bleiben die Flieger von Belair am Boden, wie ein Mitarbeiter zu BLICK sagt. «Die Crew fühlt sich nicht imstande zu fliegen.» Wie lange die Maschinen am Boden blieben, sei unklar, sagt er. Die Flüge müssten nun durch Air Berlin durchgeführt werden.

Der Grund: Gestern informierte Belair-CEO Lucas Ochsner seine Mitarbeiter mündlich über die düstere Zukunft von Belair.

Die österreichische Nikki wird ab April die Touristen-Flüge von Belair übernehmen, wie zuvor des Reiseportals «Travel Inside» vermeldete. Die Zubringerflüge nach Berlin und Düsseldorf wird Air Berlin übernehmen.

Von dort aus wird Air Berlin Langstreckenflüge durchführen. Somit bleiben für Belair keine Flüge mehr. «Die Angst ist nun greifbar», sagt der Belair-Mitarbeiter zu BLICK. «Wir wissen nicht, was nun genau passieren wird. Die Gefahr besteht, dass Belair den Flugbetrieb einstellen muss.»

Die rund 285 Mitarbeiter bangen nun um ihre Jobs. Angeblich sollen sie Angebote von Air Berlin erhalten. In welchem Umfang das sein wird, ist unklar. Eine Anfrage an Air Berlin ist noch offen. (bsh)