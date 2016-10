Berichte über Fusion von ChemChina: Lässt Syngenta-Aktie fallen

Agrochemie Bericht über Fusion von ChemChina lässt Syngenta-Aktienkurs tauchen

ZÜRICH - ZH - Die Aktien des Agrochemiekonzerns Syngenta sind am Freitag an der Börse unter Druck geraten nach einem Bericht über eine mögliche Fusion der beiden chinesischen Staatsfirmen ChemChina und Sinochem. Die Aktie büsste in einem festen Umfeld rund zwei Prozent an Wert ein.