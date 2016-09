Industrie-Deal :  AFG will Looser übernehmen

Die Arbonia-Forster-Holding (AFG) will hoch hinaus. Der Ostschweizer Konzern von ex-Chef Edgar Oehler (74) möchte ein führender Gebäudezulieferer in Europa werden. «Die Voraussetzung dazu schafft die AFG durch einen Mehrheitserwerb an der Looser Gruppe», schreibt das Unternehmen heute in einer Mitteilung.

Von den bisherigen Familienaktionären übernimmt AFG die Mehrheitsbeteiligung von 53 Prozent. Für den Rest macht das Unternehmen ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot.

Für eine Looser-Aktie werden fünfeinhalb neu auszugebende Namenaktien der AFG geboten sowie 23 Franken in bar. Insgesamt will AFG maximal 87,4 Millionen Franken für den Kauf ausgeben. Mit dem Angebot wird Looser zu einem Wert von 511 Millionen Franken bewertet.



Durch den Zusammenschluss zähle die Gruppe in Zentraleuropa zu den Marktführern in den Bereichen Fenster und Türen wie auch auf dem Gebiet der wasserbasierten Wärmeübertragung in der Gebäudetechnik sowie in der Schweiz als einer der Marktführer im Bereich mobile Infrastrukturen, teilte AFG am Donnerstag mit.



Die Gruppe erwarte bei stabilen Märkten einen kombinierten Umsatz von rund 1.4 Milliarden Franken und einen Betriebsgewinn (EBITDA) von mindestens 150 Millionen Franken im Jahr 2018. (uro/SDA)