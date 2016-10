Adieu Saucisson! Tibits übernimmt Bahnhofbuffet Lausanne :  Zürcher Vegis verärgern Romands

Tibits expandiert in die Westschweiz. 2018 übernimmt die Zürcher Restaurantkette das ehemalige Bahnhofbuffet in Lausanne. In der Deutschschweiz wäre das kaum mehr als eine Kurzmeldung wert. In der Waadtländer Metropole hingegen hat die Ankündigung eine veritable Empörungswelle ausgelöst.

Schluss mit Saucisson und Schweinsfüsschen

Die Lausanner stören sich daran, dass Deutschschweizer – schlimmer, die Zürcher – die traditionelle Brasserie übernehmen. Noch beklagenswerter finden sie jedoch, dass das Tibits nur vegetarische Gerichte anbietet: Denn damit ist Schluss mit lokalen Spezialitäten wie Papet vaudois (Eintopf), Saucisson, Schweinsfüsschen und Adrio im ehrwürdigen, 1916 eröffneten «Buffet de la Gare».

In Leserbriefspalten machen die Lausanner ihrem Ärger Luft. Die Übernahme sei ein Angriff auf die Waadtländer Identität, schimpfen sie. Es drohe eine Vegi-Diktatur der arroganten Zürcher. Manch einer wünschte dem Lokal sogar die Pleite. Selbst Politprominzenz reagierte empört: «Alles geht dem Bach runter», kommentierte der Waadtländer SVP-Nationalrat Michaël Buffat auf Facebook.

Überraschte Tibits-Chefs

Die Heftigkeit überrascht auch die erfolgsverwöhnten Tibits-Betreiber: «Wir haben eine gewisse Zurückhaltung erwartet, aber nicht in dieser Grössenordnung», sagt Daniel Frei gegenüber dem Magazin «L'illustré».

Zumal die Romands jetzt zwar den Verlust der klassischen Speisekarte betrauern, selbst jedoch immer seltener im Bahnhofbuffet gegessen haben. Das zumindest sagt der ehemalige Patron: Die Stammgäste seien aus Altersgründen weggeblieben, Nachwuchs aber habe es kaum gegeben, so Reto de Mercurio gegenüber der Zeitung «24heures». Das Konsumverhalten habe sich geändert. Eine klassische Brasserie könne in einem Bahnhof daher nur noch schwer rentieren.

Vegetarische Papet Vaudois

Um die aufgeregten Gemüter zu beruhigen, wollen die neuen Betreiber die Tradition des Buffets hochhalten und zentrale Elemente des Lokals wie die Wandmalereien erhalten. Auch regionale Weine soll es geben. Die Tibits-Macher versprechen sogar, eine vegetarische Papet Vaudois anzubieten. (sf)