Nach Schlammschlacht :  Militärpilot Hurter ist neuer ACS-Präsident

Zum Schluss war es ein Schaulaufen für Hurter: Der Schaffhauser SVP-Nationalrat schaffte die Wahl ohne massgebliche Gegenstimmen und ohne ernsthaften Gegenkandidaten. An der Versammlung in Langenthal BE gaben 114 von 118 der Delegierten dem früheren Militär- und Linienpiloten die Stimmen. Hurter löst Mathias Ammann ab, der sein Amt zur Verfügung stellte. Ruth Enzler, die umstrittene Präsidentin der ACS-Sektion Zürich schaffte die Wiederwahl in den Vorstand. Sie erhielt 72 Stimmen.

Hurters Aufgabe wird es sein, beim Automobil Club der Schweiz (ACS) nach der Schlammschlacht im Sommer für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Im Verbund mit dem mittlerweile geschassten Generalsekretär Stefan Holenstein hatte Enzler im Frühling versucht, den FDP-Nationalrat Christian Wassefallen als neuen Präsidenten zu installieren. Der Putschversuch flog aber auf, der Vorstand verschob die Präsidentenwahl.

Enzler und ihre Verbündeten wählten Wasserfallen gleichwohl an einer wilden Versammlung am 23. Juni zum Gegen-Präsidenten. Die Aktion geriet zum Fiasko: Ein Berner Gericht entschied Ende August, dass die Wahl Wasserfallen nichtig war. Der FDP-Vizepräsident muss sich seither vorwerfen lassen, sich mehr als zwei Monate lang mit einem falschen Titel geschmückt zu haben.

Finanziell und rechtlich ist die Affäre nicht ausgestanden. Enzler und Wasserfallen verursachten Kosten von insgesamt rund 300'000 Franken, die je hälftig beim ACS Schweiz und der Zürcher Sektion angefallen sind. Der alte Vorstand unter Ammann hat entschieden, die Kosten bei den Verursachern einzufordern. Zudem ermittelt die Berner Justiz gegen Ex-Generalsekretär Holenstein wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Holenstein wird vorgeworfen, sich widerrechtlich Pensionskassengelder zugeschanzt zu haben.