ARD-Doku zu Pierre Wauthier († 53): Banker Josef Ackermann taucht ab

Josef Ackermann (68), Liebhaber klassischer Musik und Ex-Chef der Deutschen Bank, hätte am 2. November «zum Talk in lockerer Atmosphäre» erscheinen sollen. Name der Veranstaltung: «Director's Cut».

Doch der Spitzenbanker schlug die Einladung des musikalischen Leiters des Zürcher Kammerorchesters kurzfristig aus. Das berichtete die «NZZ am Sonntag».

Am gleichen Abend strahlt die ARD eine Dokumentation über den Selbstmord des Zurich-Finanzchefs Pierre Wauthier († 53) aus. Dieser hatte in seinem Abschiedsbreif schwere Vorwürfe gegen Ackermann erhoben, der damals als VR-Präsident der Zurich fungierte.

Zwischen der Absage Ackermanns zum Talk des Kammerorchesters und der Ausstrahlung des Dokumentarfilms bestehe kein Zusammenhang, sagt ein Sprecher Ackermanns. Ackermann habe bereits Anfang Oktober abgesagt. Er sei aus geschäftlichen Gründen ausser Landes.

Von einem Abtauchen Ackermanns könne keine Rede sein, so der Sprecher. Ackermann ist Gast bei einem Symposium der «Süddeutschen Zeitung» vom 17. bis 19. November in Berlin. Die Zusage gelte noch immer, so der Sprecher.

«Interessante, rätselhafte Figur»

Ackermann, aufgewachsen in Mels SG, ist einer der grössten Wirtschaftsführer der Schweiz. Er war der erste Ausländer auf dem Chefsessel der Deutschen Bank. Zu dieser Zeit erhielt er von den Medien den Beinamen Sonnenkönig verpasst.

Sein Einfluss ging bis ganz nach oben: Zu Ackermanns Sechszigstem richtete Angela Merkel (62) eigens eine Geburtstagsparty im Kanzleramt aus.

Der «Spiegel» beschrieb Ackermann jüngst als eine «interessante, rätselhafte Figur», als einen Menschen «mit narzisstischen Zügen», der gern mit seinen Leistungen und berühmten Bekanntschaften prahle. Die Einschätzungen seiner Kollegen schwankten zwischen Bewunderung und Abneigung.

IWF-Chefökonom Simon Johnson bezeichnete Ackermann als «einen der gefährlichsten Bankmanager der Welt». Grund: Die Forderung einer Eigenkapitalrendite von 20 bis 25 Prozent.

«Spiegel» spricht von «Psychoterror»

«Ackermann macht seinen Leuten ständig ehrgeizige Renditevorgaben, lässt sich täglich die Zahlen vorlegen und setzt seine beigeordneten Chefs erst mit ausgesuchter Freundlichkeit unter Druck, dann mit Belehrungen, schliesslich mit Beschimpfungen, sodass Leute, die dabei waren, von ‹Psychoterror› sprechen», heisst es im «Spiegel»-Bericht über den ehemaligen Deutsche-Bank-Chef.

Das Victory-Zeichen, das ihn nach dem Freispruch im Mannesmann-Prozess 2004 berühmt machte, lässt er inzwischen bleiben.

«Tod eines Managers. Der Fall Wauthier», Mittwoch, 2. November, 21.45 Uhr, ARD