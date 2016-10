Abgas-Skandal Auch US-Bundesstaat Missouri verklagt VW wegen Dieselskandal

Washington – In den USA hat ein weiterer Bundesstaat Volkswagen wegen des Abgasskandals bei Dieselfahrzeugen verklagt. Mit Missouri gehen nun insgesamt 17 US-Bundesstaaten gegen den Wolfsburger Autobauer gerichtlich vor, darunter Kalifornien, New York, Texas und New Jersey.