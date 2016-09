Schweizer AHV-Ausgleichsfonds verklagt VW wegen Abgas-Skandal

In wenigen Tagen jährt sich der VW-Abgas-Skandal zum ersten Mal. Zahlreiche VW-Kunden und Investoren im Ausland meldeten bis dato Schadensersatzklagen in Millionen-Höhe an.

Was die Schweiz anbelangt, ist bislang nur bekannt, dass die Stiftung für Konsumentenschutz SKS hiesigen Betroffenen ans Herz legt, sich der Sammelklage der niederländischen Stiftung «Volkswagen Car Claim» anzuschliessen.

Diese beruft sich darauf, dass die Wagen Betroffener nach Bekanntwerden des Abgas-Schummels an Wert verloren haben beziehungsweise das Auto wegen unerfüllter Leistungsversprechen zu teuer gekauft wurde.

Anfang dieser Woche brachte die «NZZ» den AHV-Ausgleichsfonds ins Spiel. Dieser habe in einer E-Mail gegenüber einer Drittperson erklärt, ebenfalls Schadensersatzansprüche gegen VW stellen zu wollen. Eine direkte Anfrage der NZZ vom vergangenen Freitagvormittag habe der AHV-Fonds bis am Wochenende nicht konkret beantwortet.

«Schritte wurden eingeleitet»

Jetzt liegt die Bestätigung vor: «Wir sind in der Tat von der VW-Affäre betroffen, da wir in europäische Aktien indexiert investiert sind», schreibt ein Vertreter von Compenswiss, dem AHV-Fonds-Verwalter, auf Anfrage von BLICK. «Die entsprechenden Schritte wurden diesbezüglich eingeleitet.»

Der externe Vermögensverwalter, dem man dieses Verwaltungsmandat anvertraut habe, habe empfohlen, die notwendigen Massnahmen zu ergreifen.

Damit meint Compenswiss die Beteiligung an einer «Class Action» (Gruppenklage), um «somit die Interessen der Ausgleichsfonds AHV/IV/EO und diejenigen der Versicherten bestmöglich zu vertreten», schreibt Compenswiss weiter.

Keine Klage gegen VW plant derweil Publica, die Pensionskasse der Bundesangestellten laut «NZZ». Der Anteil der gehaltenen VW-Aktien sei zu gering, heisst es. Der Klageaufwand sei zu gross. Nachträglich könne man immer noch auf eine Sammelklage aufspringen.