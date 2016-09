Die SBB verbessern Verbindungen der Ostschweiz nach Zürich - ab 2018

Das freut den Ostschweizer. Heute haben die SBB schnellere und mehr direkte Verbindungen in die Ostschweiz angekündigt. Aus dem Rheintal soll man etwa direkt nach Zürich gelangen, und für Thurgauer gibt es neue Direktverbindungen nach Zug und Luzern (mehr dazu im Kasten).

Die Freude trüben dürfte allerdings das Lancierungsdatum. Denn die SBB bringen die Neuerungen erst mit der Fahrplananpassung 2018, die üblicherweise Ende Jahr stattfindet. SBB-Sprecher Reto Schärli erklärt, für einen Teil der Verbesserungen seien Infrastrukturausbauten nötig. Diese haben die SBB schon im Juni angekündigt.

Die konkreten Neuerungen kommuniziere das Bahnunternehmen so früh, weil die Detailplanung des Fernverkehrsangebotes vorliege. «Die Planung des Bahnangebotes und Fahrplans geschieht immer Hand in Hand mit Bund und Kantonen. Das ist ein mehrjähriger Prozess», so Schärli.

Der Wettbewerb mit den Kleinen hat genützt

Bruno Eberle von Pro Bahn Ostschweiz vertritt die Interessen der Bahnkunden und bedauert, dass die SBB die Änderungen erst 2018 einführen wird. Für die frühe Kommunikationsoffensive hat er eine andere Erklärung: «Es besteht kein Zweifel, dass dies auf die Initiative der Südostbahn (SOB) zurückgeht. Die SOB hat sich für die Konzessionen der Rheintallinie Chur–St. Gallen–Wil–Zürich und für die Gotthard-Bergstrecke beworben.»

2017 vergibt das Bundesamt für Verkehr (BAV) diese Konzessionen neu. Eigenständige Bahnunternehmen könnten den SBB also Beine machen, stellt Eberle fest. «Ein schönes Beispiel, dass zeigt: Wettbewerb beflügelt.»

Verspätete Auslieferung der Bombardier-Züge

Ein weiterer Grund für die späte Verbesserung der Verbindungen dürfte neben den Infrastrukturausbauten die mehr als zweijährige Verspätung der Auslieferung der Bombardier-Doppelstockzügen sein, vermutet Eberle. «Wären diese pünktlich gekommen, hätte man sie auch früher einsetzen können.»

Mit den Fahrplananpassungen ist der Passagiervertreter sehr zufrieden. Ganz besonders freut er sich über die Verlängerung des Rheintal-Express nach Zürich mit mehr Sitzplatzangebot: «Davon werden besonders die zahlreichen Fahrgäste aus Wil profitieren, die beim letzten Fahrplanwechsel eher Kapazitäten verloren haben. Mit der Verlängerung bis Zürich haben Fahrgäste aus dem Rheintal die Möglichkeit, ohne Umsteigen zum Flughafen und nach Zürich zu reisen.»