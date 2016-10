Coop Innovation bei Güterwagen: 75 Prozent weniger Treibstoffverbrauch

Coop macht seine Güterwägen umweltfreundlicher. Die Tochtergesellschaft Railcare hat eine Methode entwickelt, um Lebensmitteltransporte sparsamer zu kühlen.

Und so funktioniert das neue System: Ein Modul an den Radachsen des Güterzugs wandelt die durch Drehung entstehende kinetische Energie in elektrische um und speichert sie in Akkus. Somit wird die Temperatur in den Containern auch bei Stillstand der Bahn reguliert.

Eine Weltneuheit sei das, heisst es in der Medienmitteilung. Erst noch eine wichtige: Denn der Warentransport nimmt ständig zu. Und damit der Energieverbrauch, vor allem jener von Diesel. Sensible Frachtgüter, wie Lebensmittel müssen in den Containern oft gekühlt, gefroren oder beheizt werden.

Die Erfindung ermögliche es, das Frachtgut in Güterwagen ohne Diesel zu temperieren, sagt Leo Ebneter, VR-Präsident von Railcare. Coop könne pro Container 75 Prozent des Treibstoffes einsparen.

Coop will aber nicht nur den CO2 Ausstoss verringern. «Die Stromgewinnung über nachhaltige Dynamos ist hörbar leiser als herkömmliche Diesel-Motoren», sagt Railcare-Chef Philipp Wegmüller. Auch die Lärmemission werde reduziert. (bsh)