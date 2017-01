Schweiz gleich Qualität, sagen sich im Ausland viele. Kein Wunder, wimmelt es auf der ganzen Welt nur so von Produkten, die auf verschiedenste Arten vom Schweiz-Image profitieren wollen: zum Beispiel mit einem Schweizerkreuz auf der Verpackung oder mit einem «Swiss» oder «Suizo» im Namen.

Damit soll Schluss sein. Nicht nur hierzulande soll sich keiner mit Schweizer Federn schmücken dürfen, der es nicht verdient hat. Das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) jagt im Auftrag des Bundes Swissness-Sünder im Ausland, wie der «Tages-Anzeiger» heute schreibt. Hintergrund: Seit 1. Januar 2017 sind die neuen Swissness-Regeln in Kraft, die verlangen, dass Rohstoffe aus der Schweiz bei Lebensmitteln mindestens 80 Prozent des Gewichts ausmachen. Darum musste beispielsweise Nestlé das Schweizerkreuz bei der Thomy-Mayonnaise entfernen.

Argentinien, China und Indien im Fokus

Im Rahmen eines Pilotversuchs überwacht das IGE bereits seit vier Jahren die Produkte in China (inklusive Hongkong), Argentinien und Indien. Insgesamt reichte das IGE 686 Einsprachen ein, von denen 165 gutgeheissen wurden.

Der «Tages-Anzeiger» nennt das Beispiel einer chinesischen Kosmetikmarke mit dem Namen «Super Gesundheit». Auf der Verpackung prangt ein Schweizerkreuz – obwohl die Marke nichts mit der Schweiz zu tun hat. In solchen Fällen mahnen die Markenwächter die Sünder erst ab. Folgt keine Reaktion, intervenieren sie bei den nationalen Behörden.

Jagd wird ausgeweitet

Jetzt wird die Aktion ausgeweitet. Ab Juli überwacht das IGE auch die Markenregister in den wichtigsten Absatzmärkten für Schweizer Produkte: in Grossbritannien, Deutschland, Frankreich und den USA. Ausserdem wird auch das Europäische Amt für geistiges Eigentum in Alicante (Spanien) im Fokus stehen. (stn)