George Soros verspricht 500 Millionen für Flüchtlings-Investitionen

Er ist nicht gerade bekannt als Philanthrop. Doch nun zeigt der amerikanische Star-Investor George Soros (86), der über Jahre hinweg mit Spekulationen die Devisenmärkte erschütterte, offenbar ein Herz für Flüchtlinge. Der Multimilliardär will laut Nachrichtenagentur «Bloomberg» 500 Millionen Dollar zugunsten von Flüchtlingen investieren.

«Ich werde in Startups, etablierte Unternehmen, soziale Initiativen und Unternehmen investieren, die von Migranten und Flüchtlingen gestartet wurden», teilte er nach dem ersten UN-Flüchtlingsgipfel in New York mit. Er hoffe, sein Engagement werde andere Investoren inspirieren, dem Beispiel zu folgen.

Nicht nur Regierungen müssten die Führungsrolle übernehmen bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Auch die private Wirtschaft sei gefordert, schrieb Soros in einem Gastbeitrag im «Wall Street Journal». Es gehe ihm vor allem darum, in Europa zu helfen, doch er suche weltweit nach Möglichkeiten. (bsh)