5-Rappen Plastiksäckli von Migros & Coop im Test: Halten 9 Kilo aus

Diesen Ärger kennt jeder, der regelmässig posten geht: Die weissen Raschelsäckli reissen, wenn man ein paar Kilo nach Hause schleppt. Wer auf Nummer sicher gehen will, kauft einen Papiersack für 30 Rappen.

Seit gestern sind die Raschelsäckli nicht mehr überall gratis. Coop verlangt in zehn Zürcher Filialen fünf Rappen dafür. Im Frühling müssen die Kunden in allen 850 Läden für die Säckli zahlen. «Wir wollen so die Zahl der abgegebenen Plastikeinwegsäcke in den Coop-Supermärkten um 80 Prozent reduzieren», sagt Coop-Sprecher Urs Meier zu BLICK. Die Migros verlangt ab nächstem Dienstag auch einen Fünfer, und zwar schweizweit in allen 600 Filialen.

Bei beiden Grossverteilern sind die Säckli dicker und grösser als vorher und bestehen zu 100 Prozent aus wiederverwertetem Plastik.

Migros und Coop versprechen: Je nach Packweise können die Kunden zwischen vier und sieben Kilo darin herumtragen, ohne dass die Säckli reissen.

Doch halten die Fünf-Rappen-Säckli auch, was sie versprechen? BLICK hat den Test gemacht. Die Versuchsanlage: Reis, Spaghetti, Mehl und andere Produkte des täg­lichen Bedarfs, die zusammen gut zehn Kilo wiegen, werden in die Säckli gepackt. Doppelt eingekauft, je einmal im Coop und in der Migros.

Der Härtetest zeigt: Die ersten fünf Kilo meistern die Säckli locker, danach dehnt sich der Plastik immer bedrohlicher aus. Die Angst steigt: Wann donnert der ganze Inhalt auf den Boden? Gar nicht! Am Schluss sind knapp neun Kilo im Sack. Das sind fast zwei Kilo mehr als versprochen.

Sowohl das Coop- als auch das Migros-Produkt haben den Test mit Bravour bestanden. Die neuen Säckli sind die fünf Rappen wert.