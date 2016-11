Der erste Schnee im Flachland: Nächste Woche wirds Winter

Ab Sonntag wirds kalt. Wie das Wetter genau wird, wissen die Meteorologen von SRF aber nicht – in der gestrigen Sendung wurde das mit einem roten Fragezeichen illustriert (BLICK berichtete). Die nicht ganz präzise Vorhersage von Sandra Boner (41): Eine Mischung aus Wolken, Sonne, Regen und Schnee.

Eine Prognose dürfte aber stimmen: Nächste Woche wird es winterlich. Vielleicht fällt schon am Montag Schnee, und zwar bis ins Flachland. Das wäre ausserordentlich früh für den ersten Schneefall – im langjährigen Schnitt kommt das erste Weiss in den tieferen Lagen kaum vor Beginn der Adventszeit.

Roger Perret von MeteoNews relativiert: «Der Winter bricht noch nicht aus.» Zwar seien kalte Temperaturen und Schneeschauer bis in tiefe Lagen zu erwarten. Doch liegen bleiben würde der Schnee im Flachland nicht. Anders in den Bergen: Schon am Wochenende gibt es 20 bis 30 Zentimeter Schnee. Die Skigebiete dürfen sich also freuen. (pfc)