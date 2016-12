Wegen dichter Nebeldecke :  Erster Dauerfrost im Mittelland

Heute herrschte wettertechnisch verkehrte Welt: Während es im Flachland vielerorts den ersten Eistag gab, herrschten in den Bergen milde Temperaturen. Wie Meteonews schreibt, stieg das Thermometer heute in weiten Teilen des Flachlandes nie über den Gefrierpunkt. Grund für den Dauerfrost war eine Nebeldecke, die sich vom westlichen Mittelland bis zum Bodensee erstreckte.

Dafür war es über dem Nebel – oberhalb von ungefähr 600 Metern – den ganzen Tag sonnig. Die höheren Lagen profitierten zudem von einer Höhenströmung aus dem Südwesten, die warme Luft in den Alpenraum brachte. Auf dem Pilatus (2106 m ü. M.) stieg die Temperatur auf 9,3 Grad, im jurassischen Saignelégier (969 m ü. M.) erreichte das Thermometer sogar 12,3 Grad. Auch in Zürich war verkehrte Welt: Während die Temperatur in der Stadt den ganzen Tag im Minusbereich verharrte, wurden auf dem Uetliberg 7,1 Grad gemessen.

In den kommenden Tagen liegt unterhalb von 500 bis 600 Metern verbreitet Nebel, der sich im Tagesverlauf aber jeweils auflösen sollte. Über den Nebelgebieten herrschen meist strahlend sonniges Wetter und milde Temperaturen von teilweise über zehn Grad. Erst für Sonntag ist eine schwache Störung angesagt. Ein Wintereinbruch ist auf absehbare Zeit aber nicht in Sicht. (pfc)