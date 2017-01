Heute Nacht kommt der Regen :  Plitsch, platsch, Pflotsch!

Nasse Socken, rutschige Strassen und massenhaft Regenschirme. Bereits in der Nacht auf Donnerstag setzt in der Schweiz der Regen ein. Der Schnee im Flachland verwässert und entwickelt sich zu einer unangenehmen Schicht – der Pflotsch erreicht das Jahr 2017.

Während die Fussgänger mit dem Pflotsch ihre liebe Mühe haben, haben die Räumungsdienste kein Problem damit. Thomas Maag vom Tiefbauamt Zürich erklärt: «Der Einsatz mit Salz sorgt dafür, dass der Pflotsch nicht zu Eis wird und die Strassenoberfläche nicht gefriert.» Das Glatteis stelle die grössere Gefahr dar. Ausserdem sagt Maag: «Pflotsch ist besser sichtbar als gefrorenes Schmelzwasser.»

Wärmefront für kurze Zeit

Grund für die Entstehung des Pflotsches ist eine Warmfront vom Pazifik. Laut Roger Perret von Meteonews hat diese Front neben dem Regen auch eine positive Seite. «Morgen gibt es Höchsttemperaturen von fünf bis sechs Grad.» Doch aufgepasst, der Winter gibt sich noch nicht geschlagen. Nur 24 Stunden später kühlt es wieder ab, und der Schneefall setzt ein.

Roger Perret: «Am Samstagmittag ist die Landschaft im Flachland bereits wieder mit einer weissen Decke überzogen.» In den Voralpen gibt es aufs Wochenende hin bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Ab Sonntag stellt sich gar Dauerfrost ein, und diese niedrigen Temperaturen halten wohl bis Mitte der nächsten Woche an. Die Zeit des Bibberns ist also nur ausgesetzt.