Zwischen Juni und August lauerte ein Mann am Krebsbachweg in der Stadt Schaffhausen mehrmals Schulkindern auf. Er «exhibitionierte sich» und nahm «sexuelle Handlungen an sich selbst» vor, wie die Polizei heute schreibt.

Ein Fahndungsteam ermittelte den Mann Mitte September. Es ist ein 16-Jähriger, der in Schaffhausen lebt. Er ist weitestgehend geständig.

Der Grüsel-Teenager ist ein Wiederholungstäter. Ende Januar wurde er schon einmal verhaftet. Zuvor hatte er sich zwischen September 2015 und Januar 2016 im Geissbergwald vor Frauen entblösst und masturbiert. Dank einer Passantin konnte er damals festgenommen werden. Wie oft der Jugendliche Kinder und Frauen belästigte, ist noch unklar.

Nun ist der Fall bei der Jugendanwaltschaft des Kantons Schaffhausen. Diese ist heute für eine Stellungnahme nicht erreichbar. So ist unklar, wieso erst heute informiert wurde und wie mit dem Wiederholungstäter verfahren wird. (sas)