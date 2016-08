Schweiz ermittelt gegen Franz Beckenbauer: Betrug bei WM-Vergabe 2006

Im Zusammenhang um die Vergabe der Weltmeisterschaft 2006 drohen dem Fussball-Gott Franz Beckenbauer juristische Konsequenzen. Wie Recherchen des «Spiegel»-Magazins zeigen, hat die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Deutschen eröffnet.

Die Bundesanwaltschaft bestätigt in einer Medienmitteilung das Strafverfahren, das bereits im November des vergangenen Jahres eröffnet worden sei. Auch gegen den damaligen Präsidenten des Deutschen Fussball-Bundes (DFB) Wolfgang Niersbach sowie die deutschen Fussballfunktionäre Horst Rudolf Schmidt und Theo Zwanziger wird in diesem Zusammenhang ermittelt – laut Bundesanwaltschaft insbesondere wegen des Verdachts auf Betrug, ungetreue Geschäftsbesorgung, Geldwäscherei und Veruntreuung. Sie alle gehörten zum Präsidium des Organisationskomitees der WM 2006.

Konkret werden die vier Funktionäre verdächtigt, die anderen Mitglieder des OKs «durch Vorspiegelung und Unterdrückung von Tatsachen arglistig irregeführt» zu haben. Dabei sei es um die angebliche Mitfinanzierung einer Galaveranstaltung in der Höhe von 7 und später noch 6,7 Millionen Euro gegangen. Die Beschuldigten hätten mutmasslich gewusst, dass das Geld nicht zur Finanzierung des Anlasses gedacht war, sondern «der Tilgung einer Schuld, die nicht durch den DFB geschuldet war».

Weil ein Teil der mutmasslichen Handlungen und des «mutmasslichen Bereicherungsortes» in der Schweiz lägen, ermittelt nebst den deutschen und österreichischen Behörden auch die Bundesanwaltschaft. An acht Orten in den drei Ländern hätten heute gleichzeitig Hausdurchsuchungen und sogenannte begleitete Editionen (ebenfalls eine Art von Hausdurchsuchung) stattgefunden.

Hintergrund der Ermittlungen sind laut «Spiegel» «dubiose Zahlungsströme» in der Höhe von insgesamt rund zehn Millionen Franken, die zwischen 2002 und 2005 flossen. Sie sind letztes Jahr durch das deutsche Magazin als «WM-Affäre» bekannt geworden. Im Nachgang zur Berichterstattung trat der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach zurück.

Beckenbauer äusserte sich Ende 2015 gegenüber der «Süddeutschen Zeitung» zur Affäre. Er sagte damals, er habe «immer blind unterschrieben, wenn sie meine Unterschrift gebraucht haben», ohne zu lesen, was er unterschrieb. «Ich habe nichts Unrechtes getan», sagte er. Zu den Ermittlungen aus der Schweiz war Beckenbauers deutscher Anwalt für eine Stellungnahme gegenüber dem «Spiegel» nicht erreichbar. (pma/lha)