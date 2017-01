Unfall in Kloten :  Mann gerät vor Cheminée in Flammen

Ein Mann hielt sich am Dienstagabend vor dem Cheminée in seiner Wohnung in Kloten auf. Beim Hantieren mit einer brennbaren Flüssigkeit entzündeten sich Flammen, die die Kleider des Mannes in Brand setzten.

Seine Frau konnte das Feuer mit Wasser löschen. Doch der 56-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen an den Beinen und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren. Der Schaden im Wohnzimmer beträgt mehrere tausend Franken, wie die Kantonspolizei Zürich sagt. (sas)