Unfall auf dem Blauseehang :  Siebenjähriger Skifahrer auf der Riederalp tödlich verunglückt

Nach Angaben der Walliser Kantonspolizei vom Sonntag ereignete sich der Unfall auf der Piste des Blauseehanges. Weshalb der Knabe, der aus der Region stammte, in die Absperrung gefahren war, ist nicht bekannt. Er stürzte über einen Abhang hinunter und blieb oberhalb der Skipiste liegen.



Der Bub wurde vor Ort medizinisch versorgt und dann per Helikopter zuerst in nach Sitten ins Spital und danach ins Berner Inselspital geflogen. Dort starb er am frühen Sonntagmorgen an seinen schweren Verletzungen. (SDA)