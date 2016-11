Trotzdem hat Vreni Ryan (84) ihren Pumpkin lieb :  Sie wollte ein Schosshündchen und bekam einen kranken Chihuahua

Vreni Ryan (84) aus Interlaken BE liebt Tiere. Als ihre Katze im letzten Jahr stirbt, will die rüstige Dame ein Schosshündchen. «Mein Arzt empfahl mir einen Chihuahua», sagt sie. Eine Bekannte gibt ihr die Adresse von Daniela S.* (53) in Willisau LU.

Vreni Ryan kontaktiert die Chihuahua-Züchterin. «Wegen meines Alters wollte ich keinen Welpen. Doch die Frau sagte, sie habe nur solche.» Ryan reist mit einer Verwandten zwei Mal nach Willisau. «Die Frau zeigte mir ein Hündchen, das ganz ruhig war. Ich sagte ihr, dass ich das will.»

3000 Franken für den Tierarzt

600 Franken zahlt sie an, ein paar Wochen später trifft sie die Züchterin in einer Tierarztpraxis in Willisau zur Übergabe. «Sie kam ohne den Chihuahua rein und sagte, ich müsse zuerst die restlichen 600 Franken zahlen.» Das tat Ryan. Dann wird der Welpe gechipt und geimpft. Vreni Ryan kann mit ihrem Schosshündchen nach Hause. «Ich war mir nicht sicher, ob es das gleiche Hündchen war, das ich ausgesucht hatte. Doch ich freute mich, dass ich nicht mehr allein war.»

Bereits nach der ersten Nacht ist sie sicher: «Die Frau hat mich betrogen. Sie gab mir nicht das Hündchen, das ich wollte.» Chihuahua-Weibchen Pumpkin ist hyperaktiv, erbricht tagelang, hat Durchfall. Der Chihuahua wird zweimal entwurmt. Dann muss ihm ein Tumor entfernt werden.

Mehr als 3000 Franken hat Vreni Ryan schon für den Tierarzt ausgegeben. Zurückgeben wollte sie Pumpkin aber nicht: «Das arme Tierchen hat mir leidgetan.» Sie ist sich sicher: «Pumpkin ist nicht in Geborgenheit auf die Welt gekommen. Diese Frau muss gestoppt werden. Sie hat kein Herz für Tiere.»

Reinrassig – aber ohne Stammbaum

Daniela S. verkaufte ihr den Welpen als reinrassig – einen Stammbaum bekam Vreni Ryan aber nicht. Stattdessen eine Kopie mit einer «Ahnentafel» des Chihuahua Klub Deutschland für einen Rüden, der 2003 geworfen wurde.

Daniela S. bestreitet gegenüber BLICK alles. «Ich gebe den Leuten immer den Hund, den sie ausgesucht haben.» Wieso sie ihre Hunde als reinrassig, aber ohne Stammbaum verkauft, konnte die Züchterin aber nicht beantworten.

*Name der Redaktion bekannt