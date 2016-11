Trotz Horror-Absturz in Kolumbien: Swiss fliegt weiter mit Jumbolino

Der Typ des abgestürzten Flugzeugs, die Avro RJ85, auch Jumbolino genannt, ist ein Problemflieger. Bei der Swiss, die noch zwölf Maschinen dieses Typs in der etwas längeren Version Avro RJ100 betreibt, häufen sich die Zwischenfälle. In den vergangenen zwölf Monaten gab es rund ein Dutzend Vorfälle, in drei Fällen eröffnete die Schweizer Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) ein Verfahren.

Der jüngste Zwischenfall mit einem Jumbolino der Swiss ereignete sich am 15. September auf dem Flug von Nürnberg (D) nach Zürich: Wegen starken Ölgeruchs mussten die Piloten die Sauerstoffmasken anziehen.

Geruch unbekannter Herkunft

Insbesondere mit der Hydraulik und dem Lüftungssystem haben die im Durchschnitt 17 Jahre alten Jumbolino-Flieger der Swiss ein Problem, wie die Fluggesellschaft schon im Oktober dem BLICK bestätigte. In mehreren Fälle wurde Geruch unbekannter Herkunft festgestellt. Die Piloten ziehen daher inzwischen vorbeugend Sauerstoffmasken an, um ihre Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten und die Flugsicherheit nicht zu gefährden.

Trotz des Absturzes am Montag und der sich häufenden Probleme in der eigenen Flotte, sieht die Swiss keinen Handlungsbedarf. Swiss-Sprecherin Sonja Ptassek zu BLICK: «Momentan ist es viel zu früh, etwas zu diesem Thema zu sagen, da die Unfallursache noch nicht feststeht. Wir verfolgen die Untersuchungen sehr genau, aber momentan gibt es keine Änderungen in Bezug auf unsere Avro-Flotte.»

Ersatz-Lieferung verzögerte sich

Die zwölf Jumbolinos, die noch aus Crossair-Zeiten stammen, hätten schon 2014 durch fabrikneue Jets vom Typ Bombardier CS100 abgelöst werden sollen. Doch deren Auslieferung verzögerte sich wegen Fabrikationsproblemen um über zwei Jahre. Bis Mitte 2017 soll der letzte Jumbolino der Swiss ausgemustert sein.