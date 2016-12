Totalschaden :  Auto überschlägt sich in der Autobahnausfahrt

Am Montag ist ein Auto auf der Ausfahrt aus der A13 in einer Kurve auf ein Wiesenbord geraten und hat sich danach überschlagen. Lenkerin (37) und Mitfahrerin (70) kamen mit leichten Verletzungen davon.

Die beiden Frauen waren am Montagmorgen um 11 Uhr auf der A13 unterwegs und verliessen die Autobahn bei der Ausfahrt Widnau. In einer Rechtskurve sei die Fahrerin mit dem Wagen auf das Wiesenbord geraten, teilte die St. Galler Polizei am Dienstag mit.

Das Auto überschlug sich und kam auf der rechten Fahrerseite zum Stillstand. Die Lenkerin und ihre Beifahrerin konnten aus dem Auto befreit werden. Sie kamen mit eher leichten Verletzungen ins Spital. Der Wagen erlitt Totalschaden.

Zuvor fuhr eine 45-Jährige von Sargans Richtung Sennwald auf dem Überholstreifen. Als sich ihr von hinten ein dunkles Auto näherte, beabsichtigte sie auf den Normalstreifen zu wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel bemerkte die Frau, dass das dunkle Auto ebenfalls auf den Normalstreifen gewechselt hatte und sich rasch näherte.

Um dem aufholenden Auto, vermutlich der Marke Volvo, erneut Platz zu machen, lenkte die 45-Jährige ihr Fahrzeug abrupt nach links. Aufgrund der starken Lenkbewegung verlor sie die Kontrolle über das Auto. Dieses prallte anschliessend gegen die Mittelleitplanke, schleuderte weiter und kam nach rund 40 Meter entgegen der Fahrtrichtung auf dem Überholstreifen zum Stillstand. (SDA)