Tochter der vermissten Jennifer (46) :  «I lieb di über alles! Chum hei!»

«Meine Mutter – Aus Fenster vom 4. Stock gesprungen und nun verschwunden», schreibt eine junge Frau auf Facebook. Es geschah am Stephanstag: Jennifer Pfiffner (46) springt gegen 22.15 Uhr vom vierten Stock in die kalte Nacht hinaus – und verschwindet in der Dunkelheit (BLICK berichtete). Seitdem fehlt von der ehemaligen Kinderspielgruppen-Leiterin jede Spur.

Pfiffner wohnt in Sent GR und war bei ihrer Tochter in Grenchen SO zu Besuch. Diese macht sich grosse Sorgen um ihre Mutter: «Biiittee helft mit!!!!!», schreibt sie auf ihrem Facebook-Profil. Ihre Mutter sei womöglich im Raum Biel und Umgebung mit dem Zug unterwegs – verletzt, leicht bekleidet und barfuss. «Wir brauchen jeden Hinweis!» Ihre Profilbilder zeigen die junge Frau mit ihrer Mutter: «I lieb di über alles! Chum hei!», steht darunter.

«Niemand ist dir böse»

«Du kannst dir nicht vorstellen, wie gern wir dich haben und wie gern wir dich einfach nur in die Arme nehmen würden», erklärt Pfiffners Tochter in einem Brief an ihre Mutter, schreibt «20 Minuten». «Alles wird gut, aber du musst einfach zurückkommen.» Viele Leute würden sich wünschen, dass Pfiffner einfach nur heimkehre. Innig bittet sie die Mutter, dass sie sich irgendwo melde – egal ob bei der Polizei, einem Hotel oder an einem Bahnschalter. «Niemand ist dir böse oder sonst irgendetwas, weil wir dich einfach von ganzem Herzen lieben.»

Polizei sucht nach Hinweisen

Die vermisste Jennifer Pfiffner ist zirka 176 cm gross, schlank und hat mittellange, blonde Haare. Personen, die Angaben über den Verbleib der Gesuchten machen können oder sie im Laufe des Tages gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen (Telefon 032 627 71 11). (kra)