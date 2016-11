Teuscher verzichtet auf Stapi-Kandidatur :  Kommt es in Bern zur Stichwahl Graffenried gegen Wyss?

Die Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher vom Grünen Bündnis verzichtet auf das Berner Stadtpräsidium. Sie tritt nicht für den zweiten Wahlgang für das Amt an, wie sie am Mittwoch mitteilte. Damit soll eine klare Ausgangslage für die Stimmbevölkerung geschaffen werden.

Im ersten Wahlgang erreichte Teuscher mit rund 6900 Stimmen deutlich weniger als Ursula Wyss (SP) und Alec von Graffenried. Keiner der Kandidaten hat jedoch das absoulte Mehr erreicht. Der zweite Wahlgang findet findet am 15. Januar 2017 statt.

Dass von Graffenried nach dem Spitzenresultat im ersten Wahlgang erneut antritt, ist sicher. Wie sich Wyss entscheidet, ist offen. Sie will am (heutigen) Mittwoch informieren.

Das Grüne Bündnis wird im zweiten Wahlgang vor der Frage stehen, wen die Partei unterstützen soll: Den Grünen von Graffenried oder Wyss, die als erste Frau in den Erlacherhof einziehen könnte. Die Partei will an der Mitgliederversammlung vom 14. Dezember klären, wie sie sich verhalten wird. (SDA)