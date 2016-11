Technik-Bug :  Facebook erklärt Zuckerberg für tot

«Wir hoffen, die Menschen, die Mark lieben, finden Trost in den Dingen, die hier geteilt werden, um an ihn zu erinnern und sein Leben zu feiern.» So lautete das Profil des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg. Und das vieler anderer Facebook-Nutzer. Dabei sind Zuckerberg und die anderes User des sozialen Netzwerks quicklebendig.

Was war passiert? Es handelte sich offenbar um eine technische Panne, die die Profile vieler Facebook-Nutzer auf den Erinnerungsmodus für tote Personen umstellte. Betroffen waren wohl hauptsächlich amerikanische Nutzer des Netzwerks. Das berichtet die Zeitung «The Guardian». (sjf)