Strände geschlossen :  New York zittert vor Sturm «Hermine»

Die Ausläufer des im US-Bundesstaat Florida auf Land getroffenen Sturms «Hermine» haben auch Auswirkungen auf die Millionenmetropole New York. Alle Strände würden am Sonntag geschlossen, teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Freitagnachmittag (Ortszeit) mit.

Die Menschen dürften sich zwar auf dem Sand aufhalten, aber «noch nicht einmal einen Fuss ins Wasser tun", weil es zu gefährlich sei. Erwartet werden Wettervorhersagen zufolge hohe Wellen, leichte Überschwemmungen und gefährliche Strömungen. Das Wochenende mit Feiertag am Montag ist in den USA normalerweise bei Strandausflüglern sehr beliebt. (SDA)