Stirbt die alte Sprache aus? :  Germanisten bald mit dem Latein am Ende

Nach Kunstgeschichte, Philosophie, Anglistik, Rätoromanisch und der Deutschen Sprachwissenschaft will sich nun auch die Germanistik von der Lateinpflicht befreien. Die Professoren des Deutschen Seminars der Uni Zürich haben die Abschaffung der Lateinpflicht für den Studiengang beantragt.

Der Grund für die kontroverse Forderung könnte daran liegen, dass immer weniger zukünftige Studenten sich für Germanistik entscheiden. Zudem kann man an anderen Schweizer Unis den Studiengang längst bequem ohne Lateinkenntnisse antreten.

Schlechtes Zeichen für Gymnasium-Latein

Doch nicht alle Mitarbeiter sind einverstanden: Lateinbefürworter hätten in einem dreiseitigen Brief an die Seminarleitung ihre Besorgnis ausgedrückt, schreibt der «Tages-Anzeiger».

Sollte die Lateinpflicht für Germanisten tatsächlich abgeschafft werden, wäre dies ein harter Schlag gegen das traditionelle Unterrichtsfach und ein schlechtes Zeichen für das Latein an den Gymnasien.

Der definitive Entscheid soll am 18. November an der Fakultätsversammlung gefällt werden: Ergreift niemand das Referendum, ist die Lateinpflicht für Germanisten bald Geschichte. (vac)