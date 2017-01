Seit Donnerstag fehlte jede Spur :  Vermisster Wanderer in Stechelberg BE tot geborgen

Der Mann war am Donnerstag mit seinem Hund auf eine Bergtour in die Region Hinteres Lauterbrunnental aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Die Vermisstmeldung ging am Freitagabend ein.



An der sofort eingeleiteten Suchaktion beteiligten sich neben Angehörigen der Alpinen Rettung Schweiz, Gebirgsspezialisten und einem Hundeführer auch ein Helikopter der Air Glaciers. Dieser konnte den Mann am Samstagnachmittag orten. Er konnte jedoch nur noch tot geborgen werden. (SDA)