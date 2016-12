Schweizer Bub im Glück :  Nikoll (8) feiert Geburi mit der Polizei

Seinen 8. Geburtstag wird Nikoll Bisaku so schnell nicht vergessen: Er durfte ihn zusammen mit der Hamburger Polizei feiern.

Der junge Schweizer aus Turbenthal ZH, der mit seiner Familie nach Deutschland ausgewandert ist, wünschte sich nichts sehnlicher als einen Tag auf dem Revier. Dafür hat er von seinen Eltern eine Uniform bekommen – inklusive Handschellen und Walkie-Talkie.

Zürcher Kollegen grüssen zurück

«Es war super. Ich durfte sogar im Polizeiauto sitzen und das Blaulicht anmachen», schwärmt Nikoll. Er bedankt sich mit einem Brief bei seinen Helden: «Danke, dass ihr vielen Leuten helft.» Doch auch die Arbeit der Kollegen in der Heimat soll gewürdigt werden – per E-Mail.

Die Kantonspolizei Zürich antwortet prompt: «Vielen Dank für die guten Wünsche, beste Grüsse nach Hamburg.» (rey)