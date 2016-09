Erstmals Handfestes zur Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative

Zuwanderung Stunde der Wahrheit bei Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative

Nach über zweieinhalb Jahren ist es heute Mittwoch so weit: Erstmals wird Handfestes zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative entschieden. Die Vorschläge der Nationalratskommission sind aber so zurückhaltend, dass es Zweifel an der Verfassungsmässigkeit gibt.