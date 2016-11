MEI-Umsetzung Schweiz: EU freundet sich mit Vorschlag an

Zuwanderung EU-Diplomat: «Quadratur des Kreises scheint möglich»

Die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative ist auf der Zielgeraden. In Brüssel freundet man sich offenbar nach und nach mit den Schweizer Plänen an. Eine gute Lösung scheine möglich, sagte ein EU-Diplomat am Freitag.