Zukunftstag Kinder schnuppern am Zukunftstag am Arbeitsplatz der Eltern

Tausende von Kindern und Jugendlichen haben am Donnerstag ihre Eltern an die Arbeit begleitet. Rund 2300 Unternehmen nahmen in diesem Jahr am nationalen Zukunftstag teil. Dieser will Perspektiven für die Berufswahl bieten.