Erste Unisex-WCs in Zürcher Restaurant im Testlauf

Zeichen für Offenheit Zürcher Restaurant führt Unisex-WCs ein

ZÜRICH - Weltweit wird über Unisex-Toiletten nachgedacht, in New York sind sie ab Anfang 2017 obligatorisch, in Schweden und Grossbritannien bereits Standard. Und auch in Zürich eröffnete gestern das erste Restaurant geschlechtsneutrale WCs.