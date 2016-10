Besetzer-Söhne: Zürcher Stadtrat Wolff gibt Dossier Koch-Areal ab

Das Koch-Areal in Zürich ist seit 2013 besetzt. Bislang liess die Stadt die Besetzer trotz Klagen aus der Nachbarschaft gewähren. In den letzten Wochen wurde die Kritik an der Politik jedoch immer lauter.

Im Visier stand vor allem der zuständige Stadtrat Richard Wolff (AL). Es machte das Gerücht die Runde, dass seine Söhne auf dem Areal wohnen und er deshalb nicht härter durchgreift. «Meine Söhne sind volljährig. Ich amte als Stadtrat», rechtfertigte sich Wolff gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Für einen Ausstand gebe es keinen Grund.

Das war vor zwei Jahren. Jetzt holt ihn die Vergangenheit ein. «Aus familiären Gründen» ist Wolff in der Sache Koch-Areal am 20. Oktober in den Ausstand getreten, heisst es in einer Medienmitteilung des Zürcher Stadtrats. Er sei «zur Auffassung gelangt, dass er seine Situation bislang falsch eingeschätzt hatte».

Mauch: «Wir mussten ihm glauben»

Auf die Affäre Wolff angesprochen, wirkt Stadtpräsidentin Corine Mauch (56) sichtlich angesäuert. «Wir müssen uns auf das Wort eines Kollegen verlassen können. Wenn Herr Wolff bisher gesagt hatte, dass er in keiner Weise befangen sei, dann mussten wir ihm das glauben.» Umso unglücklicher sei es, dass es jetzt zu dieser Wendung kommen musste. Die genauen Gründe für den Rückzug von Wolff will Mauch nicht nennen. «Ich respektiere die Privatsphäre meines Kollegen», sagt sie zu Blick am Abend.

Die Verantwortung für das Koch-Areal trägt nun Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne). An der Politik im Umgang mit den Haus-Besetzern soll sich aber nichts ändern.

Keine Stellungnahme von Wolff

Und Richard Wolff? Der 59-Jährige bleibt bis auf Weiteres Sicherheitsvorsteher der Stadt. Eine persönliche Stellungnahme gibt es aber nicht. Am offiziellen Medientermin im Stadthaus nahm Wolff nicht teil und sein Twitter-Account wurde heute gelöscht.

Gemäss Angaben der Stadtpolizei hat der Lärm ums Kochareal im laufenden Jahr zu 171 Lärmklagen geführt. Allerdings stammten drei Viertel der Anzeigen von drei Personen. Die Liegenschaft gehört der Stadt. Frühestens 2020 sollen auf dem Areal gemeinnützige Wohnungen, Gewerberäume und ein Park entstehen. (cat/pfc)