Ein 36-jähriger Mann, der bei einem Gewaltdelikt vergangenen Dienstag im Winterthurer Stadtteil Sennhof schwer verletzt worden war, ist gestern Nachmittag im Spital gestorben. Das teilt die Zürcher Kantonspolizei heute mit.

Noch seien die Hintergründe und das Motiv für die Gewalttat noch nicht restlos geklärt, heisst es. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln.

Am Dienstagnachmittag war bei den Behörden die Meldung über eine Auseinandersetzung in Sennhof eingegangen. Ein 47-Jähriger hatte auf den 36-Jährigen geschossen. Beide waren am Tatort nur zu Besuch.

Nachbarn mutmassten, dass es sich um ein Familiendrama handelt. Der Schütze und der Besitzer des Hauses, in dem es zur Auseinandersetzung kam, wurden verhaftet. Letzterer ist seit Mittwoch wieder auf freiem Fuss, weil sich der Verdacht gegen ihn nicht erhärtet hatte. (lha/SDA)