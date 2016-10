Zürich: Fensterreiniger stecken mit Lift in 20 Meter Höhe fest

Zwei Fensterreiniger hatten am Dienstagnachmittag in Zürich in rund 20 Metern Höhe einen unfreiwilligen Halt. Wie die Stadtpolizei schreibt, bliebt der Fassadenlift stecken und konnte «trotz grossen Anstrengungen» seitens der Betreiberfirma nicht wieder in Fahrt genommen werden.

Zur Rettung der zwei Mitarbeitenden rückte am Mittag deshalb der Höhenretter der Berufsfeuerwehr von Schutz & Rettung aufgeboten. Betroffen war ein Gebäude auf dem Areal der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Ein Areal, das mit der Autodrehleiter oder dem Hubretter nicht einfach zugänglich ist.

Nachdem die Lage vor Ort beurteilt wurde, seilten die Rettungsspezialisten vom Dach aus einen Techniker in den Fassadenlift ab. Dieser konnte die Störung im Lift beheben. Nach rund zwei Stunden ausharren in 20 Metern Höhe, konnten die beiden Personen unverletzt aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie schienen sichtlich erleichtert, wieder festen Boden unter den Füssen zu haben. Die genaue Ursache der Liftstörung wird nun von Technikern abgeklärt, so die Stadtpolizei.

Die Höhenretter der Berufsfeuerwehr sind als Spezialisten für Rettungs- und Arbeitsaufträge in grossen Höhen, Tiefen, in engen Räumen sowie an exponierten Objekten trainiert. (mje)