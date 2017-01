Tramverkehr unterbrochen :  Kran nimmt Stromleitung mit

An der Hohlstrasse in Zürich fahren zurzeit keine Tram mehr. Grund ist ein Fahrleitungsdefekt. «Das Auto ist mit aufgestelltem Kran in die Stromleitungen gefahren und hat diese heruntergerissen», berichtet ein BLICK.Leserreporter.

Wie der Zürcher Verkehrsverbund ZVV auf seiner Homepage schreibt, ist die Strecke zwischen Stauffacher und Hardplatz für den Trambetrieb der Linie 8 in beiden Richtungen gesperrt. Die Linie 8 bedient nur die Strecke Klusplatz - Stauffacher - Bahnhof Wiedikon.

Zwischen Stauffacher und Hardplatz können keine Busse eingesetzt werden, so ZVV. Empfohlen wird den Fahrgästen, die Strecke zu umfahren und die Buslinie 32 über Militär-/Langstrasse oder Kalkbreite zu benützen. Für Verbindungen von und nach Hardplatz stehen die Buslinien 31, 33 und 72 via Albisriederplatz oder Hardbrücke zur Verfügung. (stj)