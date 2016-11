Tiere bleiben im Stall :  Züri Zoo wappnet sich gegen die Vogelgrippe

In der Schweiz grassiert die Vogelgrippe. Am Bodensee, am Genfersee und seit heute auch am Bielersee wurde das H5N8-Virus in toten Vögeln nachgewiesen. Seit heute gelten deshalb schweizweit besondere Schutzmassnahmen. So müssen die Hühner vorerst in ihrem Stall fressen. Damit soll verhindert werden, dass sich Hausgeflügel bei Wildvögeln mit der Krankheit ansteckt.

Auch die Hühner im Zoo Zürich müssen Federn lassen. Ihnen wurde der Auslauf sogar komplett gestrichen. Sie müssen bis auf Weiteres dauerhaft in ihren Ställen bleiben.

Das löst besonders bei den kleinen Besuchern des Zoos grosse Enttäuschung aus, wie unsere Video-Umfrage (siehe oben) zeigt. Viele Kinder hätten die Hühner heute gerne gesehen. (nbb)