«Tief im dunklen Wald» :  Neonazi-Band will deutsche Politikerin erschiessen

Im Lied, das die Neonazi-Gruppe «Erschiessungskommando» vor fünf Tagen auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat, heisst es laut der SonntagsZeitung: «Bald bist du endlich dran. Du wirst grausam sterben, das ist nicht die Frage. Vom Landtag auf die Bahre.» Gemeint ist die deutsche Linken-Politikerin Katharina König (38).

Detailliert wird besungen, wie der Vater der Politikerin mit einer Schalldämpfer-Waffe erschossen werden soll und sie selbst «tief im dunklen Wald», wo man Schreie nicht mehr höre.

Hintermänner sollen zur Rechenschaft gezogen werden

König ist sich Anfeindungen gewohnt. Sie sitzt im Landtag von Thüringen und engagiert sich seit Jahren gegen Neonazis. Zudem ist sie Mitglied des Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses.

Dem «Nationalsozialistischen Untergrund» werden zehn Morde zugeschrieben. Doch trotz allem: So etwas habe sie in all den Jahren noch nie erlebt. «Das ist eine neue Qualität», sagt sie gegenüber der SonntagsZeitung. Sie hoffe jetzt, dass die Schweizer Behörden die Hintermänner zur Rechenschaft ziehen. Das Landeskriminalamt Thüringen hat bereits Ermittlungen aufgenommen.

Laut SonntagsZeitung hat YouTube den Song bereits gelöscht. Noch ist nicht klar, wer genau hinter der Musikgruppe steht. Insider gehen davon aus, dass es sich beim Sänger um Kevin G. aus Rüti ZH handelt. Der Frontmann der rechtsextremen Band Amok trat vor zwei Wochen vor knapp 6000 Besuchern am Neonazikonzert im Toggenburg auf und pflegt enge Beziehungen zu Gesinnungsgenossen in Ostdeutschland. (stj)