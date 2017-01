In Sennhof bei Winterthur ist derzeit die Linsentalstrasse in Richtung Kyburg grossräumig gesperrt. Grund dafür ist ein Grosseinsatz der Polizei, wie ein BLICK-Leserreporter berichtet. Im Quartier vermuten Nachbarn ein Famileindrama.

Die Polizei bestätigt nun eine Auseinandersetzung: Kurz vor 15 Uhr ging die Meldung ein, wonach in Sennhof (Gemeinde Winterthur) ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden sein soll.

Die Einsatzkräfte trafen an der bezeichneten Stelle einen schwer verletzten Mann an. Nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Rettungsteam der Sanität wurde er in ein Spital gefahren.



Im Zusammenhang mit dieser Auseinandersetzung wurden zwei Personen verhaftet. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist gegenwärtig unbekannt. Er bildet Gegenstand weiterer Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft geführt werden. (nbb/bih/stj)