Die Besetzer auf dem Zürcher Koch-Areal müssen ihre Musik leiser stellen: Dies hat der Stadtrat entschieden. Der Lärm sei den Anwohnern nicht mehr zuzumuten. Geräumt wird das Areal aber nicht.

Wird die neue Regel nicht eingehalten, will die Stadt ein Veranstaltungsverbot aussprechen und polizeilich durchsetzen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Räumen will der Stadtrat das Koch-Areal nicht. Man wolle keine Räumungen auf Vorrat. (SDA)