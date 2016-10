Stadtrat Leupi ist gnädig mit den Besetzern :  Kein Partyverbot im Zürcher Koch-Areal

Der Zürcher Stadtrat hält an seiner bisherigen Position zum besetzten Koch-Areal in Zürich-Albisrieden fest. Die Lärmsituation habe sich seit der Einführung von neuen Regeln verbessert, schrieb der Stadtrat in einer Medienmitteilung. Im letzten Monat habe es «praktisch keine Lärmklagen» mehr gegeben.

Der neu zuständige Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) betonte: «Die Besetzer halten sich bezüglich den Lärmvorschriften an die Regeln.» Ein Partyverbot sei im Stadtrat zur Diskussion gestanden, aber angesichts der verbesserten Situation nicht angezeigt. Doch Leupi sagte: «Wir behalten die Situation genau im Auge.»

Koch-Areal Dossier bei Leupi

Letzten Freitag hat der Stadtrat das Dossier Koch-Areal dem Polizeivorsteher Richard Wolff (Alternative Liste) wegen Befangenheit entzogen und die Verantwortung an Leupi übergeben. Grund sind Wolffs Söhne, die auf dem Koch-Areal wohnen. Daraufhin wurden in den Zürcher Medien vereinzelt sogar Rücktrittsforderungen laut – Wolff habe seine Befangenheit viel zu spät eingestanden.

Für Leupi bedeutet das Dossier eine zusätzliche zeitliche Belastung. Daher hofft er darauf, es bald wieder an Wolff abgeben zu können: «Spätestens wenn seine Söhne vom Areal weggezogen sind».

Wegen Partys auf dem Koch-Areal sind bei der Zürcher Stadtpolizei im laufenden Jahr schon über 170 Lärmklagen eingegangen. Allerdings stammten drei Viertel der Klagen von den gleichen drei Personen. Laut Polizeisprecher Mathias Ninck fühlten sich insgesamt aber rund zwei Dutzend Anwohner gestört.

«Besetzte Liegenschaften sind keine rechtsfreien Orte»

Nach langem Schweigen reagierte der Stadtrat am 6. Oktober und erliess neue Regeln für die Besetzer. Seither müssen diese potenziell lärmintensive Veranstaltungen dem Polizeidepartement zwei Wochen zuvor bekanntgeben. Bei Lärmbeschwerden werden allfällige Partys von der Polizei aufgelöst. Unter Umständen erlässt der Stadtrat ein befristetes Partyverbot. Bei Missachtung der Regeln ist die Räumung des Areals die ultimative Massnahme.

Das seit 2013 besetzte Koch-Areal ist im Besitz der Stadt Zürich. Zwischen den Besetzern und der Stadt besteht ein Memorandum, in dem Pflichten bezüglich Gebäudesicherheit und Feuerschutz wie auch die finanzielle Regelung von Strom, Wasser und Abfall vereinbart sind.

Jetzt soll das Memorandum mit Auflagen bezüglich Sicherheit und baulichen Veränderungen ergänzt werden. Der Stadtrat hält fest, dass in besetzten Räumen kreative, soziale und kulturelle Aktivitäten entstehen. Betont wird aber auch: «Besetzte Liegenschaften sind keine rechtsfreien Orte.» (pfc)