Spitzenkoch hört auf :  Jacky Donatz legt den Löffel beiseite

Das Restaurant «Sonnenberg» in Zürich verliert seinen Gastgeber. Der mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Spitzenkoch Jacky Donatz geht per Ende Jahr in den Ruhestand.

Donatz, der am 27. Dezember 65 Jahre alt wird, habe das Sonnenberg Restaurant in den vergangenen 17 Jahren «zum Fliegen» gebracht, heisst es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung.

Begonnen hatte die Karriere des Bündners mit einer Kochlehre in den Restaurants des Zürcher Flughafens. Danach war er unter anderem im Carlton in St. Moritz, im Hotel Zürich und in Jacky's Stapferstube tätig.

Als er dann vor 17 Jahren das Angebot bekam, das Sonnenberg Restaurant zu übernehmen und aufzubauen, habe er diese einmalige Chance gepackt.

«Ich hatte im Sonnenberg Restaurant die beste Zeit meines Berufslebens», wird Donatz in der Mitteilung zitiert.

Nun wolle er es erst einmal etwas ruhiger angehen und dann das tun, worauf er Lust habe. Details zu seiner Nachfolge werden im Herbst bekannt gegeben. (bau/SDA)