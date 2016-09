Sogar die Russen sind da! :  Das Warten auf das iPhone 7 hat begonnen

Morgen ist es soweit! Das iPhone 7 kommt in der Schweiz in die Läden. In Zürich stehen derweil schon einige Leute vor dem Apple Store an der Bahnhofstrasse Schlange.

In der ersten Reihe haben es sich Boris, Alexei, Daria und Alexander auf Camping-Stühlen bequem gemacht. Sie kommen aus Moskau! «Wir sind von Moskau extra nach Zürich gereist, weil es das iPhone bei uns erst eine Woche später gibt.»

Die Schweiz gehört dieses Jahr zur ersten Ländergruppe. Bei früheren iPhone-Lancierungen haben am frühen Abend schon viel mehr Apple-Anhänger vor dem Shop gewartet. Das mag damit zu tun haben, dass die Vorbestellungen, welche bereits seit mehreren Tagen möglich sind, sehr gut laufen. Aber vielleicht auch damit, dass das neue Gerät nicht viel Neues mit sich bringt. (nbb)